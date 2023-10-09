台灣導演林龍吟新片企劃案《惡潮》於釜山市場展舉辦卡司發佈會，除了正式宣佈將加入強力的印尼合製方，主要卡司也正式亮相，有曾在導演前部作品《蚵豐村》提名台北電影獎影帝的資深演員喜翔，以及甫以《台灣犯罪故事》在「亞洲內容暨全球OTT大獎」上奪最佳男配角的薛仕凌，還有印尼超人氣演員Angga Yunanda。

《惡潮》為海上冒險驚悚類型電影，對於要參與一部國際合製電影，3人都感到非常期待，喜翔直呼：「看到一個那麼好的劇本跟導演，有任何不接的理由嗎？」薛仕凌則說：「我之前已經和喜哥合作過了，算是很熟悉也很期待能夠再次跟他合作，但昨晚是我第一次見到Angga，我感覺他是一個很酷但又很熱情的年輕人，本來想說好好地跟他培養一下感情，卻被製片警告說：『可是你要小心他！因為你們之後在片中會有暴力的爭鬥！』

而該片也正式加入印尼合製方，印尼製片代表Yulia Evina Bhara，她曾參與製作獲威尼斯影展地平線影評人費比西獎、並代表印尼角逐2024年最佳國際影片的《獨裁的豢養》，參與的《虎紋少女》更獲得今年坎城影展「影評人週」首獎Grand Prix最佳影片，並代表馬來西亞角逐2024年最佳國際影片。演出本片「少年」一角時的Angga Yunanda則說：「收到這個國際合製的邀請時非常興奮，這跟我平常接的角色不太一樣，尤其現在全印尼的演員應該都很想和Yulia Evina Bharah合作，當然我就很開心地答應演出了。」

全片有很大部分都在海上拍攝，3人將於本月前往台東成功漁港進行3周的拍攝訓練，導演說：「我一直認為，演員一定要到當地親眼看到那些漁民的生活環境，並親自在那裡體驗生活，才能更貼近角色，能夠有真實的表演，所以我認為這件事情非常重要。」得知之前編劇為田調出海，在船上吐了7次，薛仕凌開玩笑表示：「真希望可以不用真的出海，表演訓練也可以是線上課程。」Angga Yunanda也笑說：「只希望正式拍攝的時候可以好好地活下來。」喜翔則稱：「暈船是一定會的，但怕就不會接了，我飾演的是一名船長，我會在接下來的表演訓練課程裡多去觀察真正船長的生活，看他們的興趣及動作。」

《惡潮》預計於2024年開拍、2025年上映。