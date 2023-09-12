薛仕凌入圍亞洲內容及全球OTT大獎男配角獎。（犢影制作提供）

韓國釜山舉辦的亞洲內容及全球OTT大獎12日公布入圍名單，台灣影集《台灣犯罪故事》入圍最佳亞洲電視劇集，「金鐘視帝」薛仕凌憑藉其中的《出軌》單元入圍最佳男配角獎，他將與《我心中的彩虹》的尼坤、《毒梟聖徒》的趙佑鎮及《相撲聖域》的染古將太一起競爭。薛仕凌說：「很替所有的臺前幕後參與團隊感到開心！這個肯定是給團隊所有人繼續努力向前的動力！讚啦！」

《台灣犯罪故事》是一部以台灣真實案件為背景的劇情類影集，探討犯罪與人性之間的複雜關係。這次與哈薩克的《黑色庭院》、韓國的《陌生人》、泰國的《永久刪除》及印度的《驚爆獨家新聞》共同角逐最佳亞洲電視劇（Best Asian TV Series）。

《台灣犯罪故事》的監製嚴嘉念與林秉聿兩人表示：「《台灣犯罪故事》集結台灣和國際的製作力量，自今年播放後，透過 Disney＋平台在台灣及全世界被看見和喜愛！很開心這四個啟發自台灣真實事件的故事能入圍韓國釜山影展的亞洲內容及全球OTT大獎（ACA ＆ Global OTT Awards）提名最佳亞洲電影集，感恩在這個重要的國際獎項能受到評審的肯定和鼓勵，也很高興仕淩獲得最佳男配角提名的肯定，所有製作團隊的辛苦與努力在這一刻都有了不同凡響的意義。」