一個眼神勝過千言萬語！

梁朝偉在61歲大豐收，贏得首位華人演員獲頒威尼斯影展金獅獎終身成就獎的殊榮，國際大導演李安大讚「他是所有導演的夢想！」梁朝偉從報童、電器銷售員、兒童節目主持人、演員、歌手到國際影帝，靠著「微笑、揮手、比愛心」3招克服「社恐」，但在導演的鏡頭前，他能展現千百種不同的樣貌，用一個眼神變化出無限可能。

《鹿鼎記》的韋小寶讓他一戰成名，王家衛《阿飛正傳》、《花樣年華》、《2046》的周慕雲，先是賭徒又變成深情的作家；不敗喜劇賀歲片《射鵰英雄傳之東成西就》的歐陽鋒，中毒發作的「香腸嘴」成了經典LOOK。至少84部電影作品，獲得5次香港金像獎影帝、3次金馬獎影帝的不敗紀錄，至今無人能打破。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查梁朝偉近一年網友討論度最高的十大熱門電影，你認為最棒的那部有進榜嗎？

​No.10 《一代宗師》

俗話說「十年磨一劍」，這句話用來形容《一代宗師》再適合不過！從2002年開始籌備到2013年上映，這部電影一拍就是十個年頭，導演王家衛對於影像和美學有多堅持、多考究，可想而知。也正因為如此，《一代宗師》橫掃了多項國際電影節、影展獎項。

擔任男主角「葉問」的梁朝偉更是為角色苦練詠春拳，甚至因此讓手骨折了2次，只為了更深刻貼近角色，將中國武術美學及其蘊含的文化底蘊，透過對白和流暢又到位的武打動作一一展現。

No.9 《2046》

與名導王家衛多次合作，深知他要求盡善盡美、力求把每一個畫面精雕細琢到極致的梁朝偉，拍攝《2046》費時5年。劇情透過周慕雲（男主角）筆下的小說寫出充滿幻想、自由又遺憾的愛情故事，封藏心中那段因時空錯位導致愛而不得的戀愛記憶。

不僅集結梁朝偉、張曼玉、鞏俐、木村拓哉、章子怡等豪華卡司陣容，更邀請曾負責《駭客任務》、《鬥陣俱樂部》的團隊製作製作特技效果，引領觀眾一同進入這個因缺憾而深刻、苦痛的感情世界。

No.8 《春光乍洩》

性別平權是新時代中越來越被大眾支持的議題，而《春光乍洩》早已在二十多年前就透過影像，探討同志伴侶間的愛情與自我認同。導演王家衛形容，張國榮自帶光芒，演技內斂的梁朝偉會先讓著對方，「這兩個男人的感情就像一架飛機和一座飛機場，張國榮是飛機，他總是降落又起飛，結果有一天他卻發現機場關閉了，沒有地方可以讓他再起飛，而梁朝偉就是那座機場。」逼出許多影迷的眼淚，被認為是新酷兒電影運動中最好的LGBT電影之一。

主角梁朝偉和張國榮私底下也有著相當深厚的革命情感，張國榮曾在拍攝期間生病腹瀉，當時梁朝偉不但替他介紹自己的醫生，更天天親自熬粥餵他喝，也許正因為如此他們在片中的情感流動才會如此自然又親暱。

No.7 《色，戒》

改編自張愛玲的同名短篇小說，《色，戒》以中國抗日戰爭為時代背景，講述為國鋤奸的女學生王佳芝，與情報機關頭子易先生間「戲假情真」的情愛和性愛故事。除了三場長達7分鐘的激情床戲成為吸引觀眾的一大亮點，《色，戒》中描述大時代下，人在情感和理智間來回拉扯，同時剖析戰爭環境下人們赤裸裸的生存本能，藝術層次極高，橫掃多項重要國際大獎，也讓梁朝偉抱回第44屆金馬影帝獎座，被讚「每一個眼神都是戲，得獎實至名歸」。

No.6 《尚氣與十環幫傳奇》

作為漫威系列中第一部以華人為主的英雄電影，梁朝偉的加入無疑為這部作品帶來了更多關注，一舉一動都將展現強大的影帝氣場。

他所飾演的角色「文武」雖然是片中反派，但觀眾卻找不到討厭他的理由，比起象徵反面邪惡勢力的代表，梁朝偉詮釋的文武更像是一位失去摯愛、迷失自我的失敗父親，雖有令人無法認同之處，卻也讓大螢幕前的粉絲感到心疼，「梁朝偉演反派才是這部戲的重點」、「梁朝偉的氣場跟角色層次更像主角，尚氣ＱＱ」。

No.5 《無名》

由梁朝偉、王一博兩代男神領銜主演的《無名》，卡司豪華程度堪稱史無前例的天花板等級，除了梁朝偉、王一博還有大滿貫影后周迅及老戲骨黃磊。故事聚焦在1937年至1945年抗戰時期，以諜報為主軸講述戰爭時代下的風雲詭譎，以及愛國者們如何冒著生命危險保衛國家。雖然陣容堅強的卡司同場飆戲，為電影增添不少可看性，不過也有網友指出流量小生王一博演技太差，連帶梁朝偉與周迅遭受質疑，「看完覺得梁朝偉跟周迅很缺錢嗎？」

No.4 《花樣年華》

說到梁朝偉的經典代表作，怎麼能不提到複雜曖昧、如夢如幻又似真似假的愛情文藝電影《花樣年華》呢！

本片不僅奪下坎城影展最佳藝術成就大獎、被美國CNN評選為「最佳亞洲電影」第一名，更讓梁朝偉一舉抱回坎城影展的影帝寶座，成為首位獲此殊榮的香港男演員，也奠定他在國際影壇的地位，雖然演繹得相當內斂，但卻能從梁朝偉的眼神中看出周慕雲（角色名）靈魂中的人性陰暗面，「真的經典中的經典」、「之前趁4K修復版重新上映，直接衝去多刷兩次」。

No.3 《無間道》系列

即使經過了20個年頭，《無間道》系列三部曲至今仍然是無法被超越的香港警匪電影的經典代表。對於雙重臥底的深刻描寫，為黑幫電影注入嶄新元素並增添劇情深度，開啟了以間諜、臥底為題材的熱潮。

《無間道》系列眾星雲集，卡司豪華陣容堪稱史詩級，包含劉德華、梁朝偉、黃秋生、曾志偉都是一時之選。由梁朝偉飾演、潛伏黑幫多年的陳永仁，角色表現細膩，完美體現出臥底雙重效忠的困境與掙扎，讓許多影迷稱讚「果真是最值得再看大銀幕的電影」。

No.2 《悲情城市》

威尼斯影展最佳影片金獅獎、被譽為「台灣人一生必看的電影」的《悲情城市》，透過一個家族的興衰，帶出被社會壓抑氛圍塵封的「二二八事件」，同時刻畫出白色恐怖時代下的歷史傷痕，成為讓台灣電影登上世界影壇的先鋒。

梁朝偉在篇中飾演瘖啞人士「林文清」，藉由他的生理特徵象徵當時人們在大時代下「有苦難言」，雖然幾乎沒有對白，但梁朝偉光用眼神和肢體動作傳達的一切就足以撼動人心，帶領觀眾一同進入那個政權動蕩、惶恐不安的年代。

No.1 《風再起時》

能讓兩大影帝梁朝偉及郭富城攜手合作、同台狂飆演技是多麼難得的機會！兩位巨星在《風再起時》詮釋香港四大傳奇探長的故事，以新世代的角度與技術重現那個正值時代更替、動盪起伏的香港，帶領觀眾進入看似平靜卻又相互制衡、暗潮湧動的黑白兩道世界。

除了營造60、70年代的老香港情懷及警匪片的刺激感之外，梁朝偉、郭富城富有張力的影帝級交鋒演出更為電影增添細膩詩意。梁朝偉更為戲苦學鋼琴，特訓3個月，天天狂練超過8小時，令人不得不佩服這位影壇巨星的敬業精神。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年9月7日至2023年9月6日，共1年。

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