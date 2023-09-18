南韓青龍影帝劉亞仁今（2023）年初被爆出染毒醜聞，受警方調查時，陸續被驗出包括俗稱「牛奶針」的異丙酚、大麻、K他命、古柯鹼、安眠藥物唑吡坦、舒眠麻醉藥物咪達唑侖、安眠藥物阿普唑侖等藥物呈現陽性反應，使外界震驚。而今(18)日，劉亞仁案情的最新進展曝光了。

綜合《MBC》、《SBS》等韓媒報導，首爾中央地方檢察署今日以吸毒、教唆銷毀證據、逃逸等罪名，二度向法院聲請羈押劉亞仁及其好友崔男。據報導，檢方表示，劉亞仁自2020年開始接觸、注射異丙酚在內等醫療藥物，並借用他人名義，開立約1000片左右的安眠藥處方，且於今年年初與4位密友在國外服用大麻及其他藥物等。

檢方指出，劉亞仁在調查期間試圖透過友人、周遭親友共享調查情況、銷毀證據、協助友人逃往國外、以威脅、誘騙意圖使證人翻供等方式妨礙司法程序。據了解，檢方經過近期的調查後，發現劉亞仁在美國期間，強迫其隨行人員吸食大麻，以及命令友人銷毀證據的情況。

事實上，檢方曾於今年5月向法院聲請劉亞仁的逮捕令，但法院當時以「已掌握大量相關證據，且嫌疑人也承認大部分事實，而難以認定嫌疑人有湮滅證據或潛逃風險」為由，駁回聲請。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》提醒您：未經法院判決定讞，仍視同無罪。