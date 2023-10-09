巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日向以色列發動大規模火箭彈襲擊，根據以色列國防軍最新數據，哈馬斯攻擊造成以色列死亡人數已超過700人。對此，近日就有一位網友在網路上擔憂「以色列是不是要亡國了」，沒想到卻引來大量網友一面倒直呼「你確定不是周邊國家直接輸到脫褲」、「巴勒斯坦會先亡國吧」，甚至有人還拿出歷史直言「贖罪日戰爭時比這個慘的多，當年人家都挺過來了」，引發討論。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「以色列是不是要亡國了」的文章表示，「巴勒斯坦不知道哪裡弄來這麼多火箭炮，瞬間發射5000枚火箭直接到以色列國土，弄的以色列不要不要的，直接宣告這是戰爭」，原PO更接著說，「隔壁阿富汗已經表示要參戰，黎巴嫩真主黨也開始集結聖戰士，以色列是不是面臨史上最危險的時刻，有沒有以色列有沒有可能亡國？」

沒想到此篇文章一發出，許多網友紛紛一面倒直呼「你確定不是周邊國家直接輸到脫褲」、「巴勒斯坦比較有滅國的危險」、「我覺得巴勒斯坦會先亡國吧」、「以色列軍事實力全球算很前面了，他們厲害的是會改造他國好用的裝備，再自己把原本缺陷改掉變成更好用的武器，如果單純一對一的話，全世界沒有幾個頭腦正常的國家敢跟他們開戰！」。

甚至更有人搬出歷史直言「贖罪日戰爭時比這個慘的多，當時甚至是敘利亞、約旦、埃及等一眾阿拉伯國家的巔峰時期，這都沒能滅掉以色列，現在各個阿拉伯國家處理內亂都焦頭爛額了，何況對以的全面戰爭」、「別忘了當年贖罪日戰爭時，阿拉伯聯軍趁著以色列贖罪日休息大舉入侵，而且當時以色列引以為傲的防空網也被突破過，當年人家都挺過來了」。

事實上，贖罪日戰爭又稱第四次以阿戰爭，發生於1973年10月6日至10月26日，起源於埃及與敘利亞分別攻擊六年前被以色列佔領的西奈半島和戈蘭高地。戰爭的頭一至兩日埃敘聯盟佔了上風，但此後戰況逆轉。至第二周，敘軍退出戈蘭高地。在西奈，以軍在兩軍之間攻擊，越過原來的停火線蘇伊士運河，直到聯合國停火令生效為止。而以色列在軍事上反敗為勝；埃及在政治上取得成果。