以色列與巴勒斯坦的戰爭持續擴大，以國大舉徵召30萬軍人赴前線，在其他國家的以國人民毫不猶豫買機票趕回家鄉的狀況更比比皆是，讓各國對此次衝突更為關心，但兩國之間的衝突源於宗教，且衝突早在19世紀末就已爆發，讓網友忍不住質疑，怎麼會有神可以看自己的信徒打成這樣，不過其他人直言「誰管歷史宗教，歷史是講給韭菜聽的，只有利益」。

鄉民「mark6101」今（10）日在PTT八卦板好奇詢問，近日以巴衝突擴大，但是否是以巴信的神讓他們打成這樣的，「這神…居心叵測嗎？還是這神就是邪神？不然看信奉自己的人打成這樣，是不是有點怪？」

不少人看完後酸「都2023了，還在相信宗教？」、「哪裡有神？人編造出來的，利用所謂的神來控制其他人」、「根本就偽神，什麼回教、佛教、基督、天主，都是人編出來的」、「是利益，大哥，誰管歷史宗教，歷史是講給韭菜聽的，只有利益」、「不，沒信也會打，領土才是主因，英國插兩個民族在同一地就是要你互扯後腿」。

不過也有許多人解釋「印象裡他們信的是同一個神，還同一個祖先？」、「是同一個神吧，只是解釋不同」、「他們的神都是一樣的，只是教義不同」、「祖先都是亞伯拉罕，神都是同一個經典上半部都是舊約聖經，先知都是摩西」、「應該是說他們系出同源，像可蘭經裡面也有天使的描述，但他們先知所感知的教義又有所不同」。

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