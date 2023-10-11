國慶焰火昨天在台中施放，提早20分鐘開始、無人機表演因20多架不明無人機入侵取消，台中市市長盧秀燕回應，臨時「喊卡」確實牽涉到國安議題，以色列剛被無人載具襲擊，國安單位緊張理所當然，保護國家元首、國會議長是正確的決策，請大家不要責怪國安也不要責怪台中市政府。

昨天國慶焰火無人機表演，僅排出雙十圖示後就「喊卡」。盧秀燕表示，無人機表演在技術上絕對沒有問題，臨時「喊卡」牽涉到國安議題，去年在嘉義沒那麼嚴重，但最近以色列才剛被無人載具攻擊，國安單位緊張理所當然，尤其總統、國會議長在現場，國安怎能不緊張？

盧秀燕指出，國安單位當下有諮詢且跟主辦單位商量，兩邊皆沒辦法判斷不明飛行物從哪裡來，也無法判斷意圖，可能是搗蛋也可能是惡意的，當機立斷保護國家元首是正確的決策。

盧秀燕也說，當下雙十畫面出現時總統還對她說「那個會轉欸」，總統也看得很高興，但國安單位背負國家元首、國土安全責任，要對國安單位致敬，也請全國民眾不要責怪國安也不要責怪台中市政府。

副市長王育敏說明，10月9日的無人機展演非常順利，國慶晚會當天無人機出現雙十國慶圖示後就無法繼續，是因日前以色列遭襲擊，國安團隊高度戒備，跟主辦單位溝通後，覺得總統、立法院院長、市長都在現場，為了維安的考量被迫取消，雖然遺憾但維安考量還是第一。

議員黃守達指出，無人機受外部干擾、國安因素，為何無法事先排除事先預防，為何去年在嘉義就可以，今年就沒辦法？王育敏表示，去年嘉義也有無人機表演，但後續無人機多陸製議題發酵，從此之後國安對無人機要求越來越嚴格，加上哈瑪斯攻擊以色列等因素國安加嚴格。