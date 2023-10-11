喬山（1736）11日公布自結9月合併營收35.87億元，年增9.54％，創同期新高，累計前三季營收達253.13億元，年增14.34％，創同期新高。喬山表示，9月營收續創今年新高，且第三季商用健身器材，占總營收比例已拉升到7成，主要受惠於歐美商用大客戶拉貨動能推動，預計拉貨效應將延續至今年第四季。

值得一提的是，近年受疫情波動而需求下降的家用市場營收，從6月開始恢復年增，並在9月繳出年增25％的亮眼成績，同時按摩椅事業體也因9月的日本孝親節活動，帶動營收大幅增長。

根據2023 IHRSA Report提到，平價健身房過去一年中表現突出。其中，包含星球（Planet ）Fitness、歐洲Basic-Fit 及英國Pure Gym等英國連鎖健身俱樂部，近期在營收、家數及會員人數皆創下新高，且所有的世代年齡層族群滲透率，都超越了疫情前的水準，愈來愈多的會員，加入健身房運動及鍛鍊，進而推動喬山營收成長。

喬山躍居健身器材產業領導地位，持續透過商用產品線拓展、主力客戶滲透率再深化與擴展新客戶等方向前進，進而擴大商用器材營收。

而喬山家用器材過去一年因疫情消退，及去化庫存所導致的營收年減狀態也已經過去，今年下半年家用器材營收，改轉為增長走勢。

喬山第三季商用健身器材占總營收比例已拉升到7成，產品組合轉佳，有利集團毛利率持穩向上。時序進入第四季出貨旺季，各通路需求強勁，喬山預計第四季合併營收，將推升至全年最高峰。