花蓮縣萬榮鄉馬遠大橋疑因今晚地震影響，橋梁伸縮縫處鬆動，且橋面接縫處出現3米長的裂痕，不過車輛仍可通行，目前未封橋。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣富里鄉今天晚間6時36分許，發生芮氏規模5.8地震，縣內雖未傳出重大災情，但警消巡視轄區時，發現萬榮鄉馬遠大橋橋梁伸縮縫處鬆動，橋面接縫處出現3米長的裂痕，車輛雖可通行且未封橋，但警方仍在道路兩側放置交通錐，提醒民眾行經時放慢車速。

富里鄉晚間發生芮氏規模5.8地震，地震搖晃前，多數縣民手機均傳出「登登登」警報聲，接著收到地震國家警報簡訊，雖然搖晃時間不長，仍嚇壞不少民眾。據中央氣象署地震報告，最大震度花蓮富里5弱，萬榮鄉4級、花蓮市3級，所幸縣內未傳出重大災情。

不過瑞穗鄉富源地區的警消在巡視轄區時，發現馬遠大橋橋樑西側橋面接縫處有3公尺裂痕，且橋樑伸縮縫有鬆動的現象，車輛雖可通行，但警方為免發生第二次地震造成裂縫持續擴大產生危險，趕緊通報瑞穗鄉公所派員到場處理。

目前馬遠大橋未封橋，警方仍在道路兩側放置交通錐，提醒用路人小心，並請村長廣播通知村民行經該處減慢速度。