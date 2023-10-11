「有地震，怎麼搖這久！」今天傍晚6點半左右，突然一陣天搖地動，台南市最大地震震度則為3級，不少住高樓民眾直呼「搖好久、好可怕」，所幸目前並沒有災情傳出。根據中央氣象署最新資訊顯示，這起芮氏規模5.8地震，震央位於花蓮富里鄉，幾乎全台都有感。