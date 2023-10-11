花蓮規模5.8地震全台有感 台南人：搖好久 19:202023/10/11 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央氣象署公布今天晚間6點36分發生的地震資訊。(摘自中央氣象署網站／曹婷婷台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「有地震，怎麼搖這久！」今天傍晚6點半左右，突然一陣天搖地動，台南市最大地震震度則為3級，不少住高樓民眾直呼「搖好久、好可怕」，所幸目前並沒有災情傳出。根據中央氣象署最新資訊顯示，這起芮氏規模5.8地震，震央位於花蓮富里鄉，幾乎全台都有感。 花蓮規模5.8地震 雲林明顯晃了一下 高虹安設交通改善小組 成果卓越新竹市民有感 18：36 花蓮規模5.8地震「全台有感」 最大震度5弱 #花蓮 #8地震 #災情 #有感 #好久 也許您會感興趣 推薦閱讀 山坡地大規模種生薑 監察院糾正花蓮縣政府 13:462023/10/06 政治 小犬重創蘭嶼房屋倒塌千戶停電 林右昌允諾：中央全力助復原 16:212023/10/06 生活 花蓮規模5.8地震 新北明顯搖晃 19:032023/10/11 社會 小嫻比基尼洩超辣曲線 曝颱風過境墾丁災情 12:142023/10/08 娛樂 賴清德花蓮搶票藍忙回防 傅崐萁批蘇花安遙遙無期 12:312023/10/07 政治 冷空氣南下！今晨低溫21.2度 北部大雨下到這天 07:362023/10/10 生活 花蓮市中華市場轉型 3示範攤舖升級質感加分 15:252023/10/07 生活 半夜沒開燈…iPhone 15 Pro驚現這1幕！他嚇喊「鬼影」很多人中招 15:122023/10/10 科技 花蓮「2022PANGCAH生活節」獲美國繆思設計大獎白金獎肯定 10:512023/10/09 寶島 停電44小時還沒復電！彰化人睡到熱醒：到底還要停幾天 16:392023/10/07 生活 響應手機回收月！花蓮縣環保局抽獎iPhone15帶回家 12:322023/10/08 生活 國慶連假返工潮！花東旅客運量破預期 台鐵：有備案 14:562023/10/09 生活 花蓮規模5.8極淺層地震！氣象署：3天內恐有規模5.5餘震 19:442023/10/11 生活 全國最便宜！ 花蓮TPASS通勤月票開賣 偏鄉學生使用率高 15:292023/10/11 生活 斥資4千萬！花蓮首座風雨籃球場 慘遭機車猴「燒胎」破壞 14:362023/10/08 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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