花蓮縣政府鼓勵青年參與客家事務，成立「客家青年服務隊」，期許51名隊員能為客家活動注入年輕活水。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府鼓勵青年參與客家事務，成立「客家青年服務隊」，首要任務為規畫縣內12月的客家美食活動，期許透過51名青年隊員的力量與創新想法，為客家活動注入年輕活水，跳脫傳統方式延續與發揚客家文化。

花蓮客家人口雖為全縣人口的3分之1，縣府客家處近年卻發現，參與縣內各大客家活動多為長者，擔心客家文化恐面臨斷層，決定選拔客家青年，成立「客家青年服務隊」，期許凝聚年輕的力量，規畫較能吸引年輕人參與的活動，傳承發揚客庄特色。

經客家處透過網路甄選，選出51位對客家事務有興趣的青年組成服務隊，包括高中生、大學生與年輕社會人士，並交付規畫12月的客家美食活動，盼服務隊以青年為主軸且跳脫傳統，提出創新的點子，為客家活動帶來新的生命力。

客家處長潘乾鑑說，客家文化的繁榮和傳承需年輕一代的參與和承擔，客家青年服務隊的成立，正是為了凝聚社區和年輕人的力量，將客家文化之美傳遞給下一代。

他也強調，青年人不僅是客家文化的守護者，更是推動者，他們的熱情與活力，將為客家文化未來帶來希望，若服務隊成效不錯，未來將再成立客家童軍團，培養下一代生力軍。

客家青年服務隊代表、21歲余宸萱說，新一代客家青年大部分都不會說客語，自己為找回母語，積極的學習客語、參加客家歌曲比賽，甚至還將自己唱客家歌謠的影片上傳到網路，發揚客語之美，期許更多客家子能一起參與活動，體會客家文化之美。