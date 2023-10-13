花蓮縣瑞穗鄉農田近日被人發現傾倒大量文旦柚，有文旦已削皮，也有曝曬後已發黃風乾。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮瑞穗鄉是文旦柚主要產區，中秋節剛過，有人目睹，瑞穗農會貨車載著大量文旦柚，丟棄在農地及坡地與河川地。瑞穗農會今指出，確實有收購文旦柚加工萃取精油，因處理量能有限，才將腐爛或萃取率不高的果皮、果肉提供農友做有機質肥料，因被質疑亂倒，已決定先終止收購。環保局要求儘速移除。

有人拍下影片，向無黨籍瑞穗鄉民代表賴柄佑檢舉，在秀山橋附近農田發現農會貨車載著文旦柚，丟棄在農地及坡地，憂心環境遭破壞。初估堆置的文旦柚數量約20公噸。

賴柄佑打探下，確認應該是農會協助收購格外品的文旦柚，不過為何會倒到農地、河川地，他要了解，他也說幫助農民是好事，應用正確、合法方式協助處理，而不是造成環境破壞。

為此，瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇指出，9月海葵颱風下了10天雨，文旦柚延誤採收，成了大果，遭盤商棄單，農會向農糧署爭取收購500公噸額度，協助農友加工處理。

他說，因部分柚子放得比較久，萃油率不高，有農友提出要求，才由農會派車連同萃取後的果皮、果肉等，一併載運到農地，做成有機質的堆肥。目前已收購250公噸，因處理方式遭質疑，農會自身處理量能也不足，決定終止收購。

花蓮縣環保局派員到現場查看，初步評估多為新鮮的文旦柚，沒有孳生蚊蠅，會要求現地清除跟改善。瑞穗鄉公所今天已派員稽查，並開出勸導單。

環保局也指出，農業廢棄物可送至鳳林環保科技園區，由高效處理機加工處理成堆肥，或由專業清運機構送到外縣市生質能中心或畜牧場再利用，不應任意傾倒。會持續追蹤直到改善。