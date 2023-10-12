據美國2名國會官員、1名行政官員和1名國防官員說法，拜登政府官員已私下告知議員，白宮準備向國會提交補充資金請求，包括用於以色列、烏克蘭、台灣和美國邊境安全的經費。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述消息人士報導，拜登政府官員還表示，這項請求目的是以要求國會撥款製造更多武器，來解決為以色列、烏克蘭和台灣提供額外軍事支援對國防部庫存帶來的壓力。

拜登昨天指出：「當國會重新開議時，我們將請求他們採取緊急行動，對我們重要夥伴的國安需求提供資金。」

拜登的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天表示，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）正在起草補充資金的請求。

在今天白宮新聞簡報中，國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示可能將所有的資金請求合併提出。他告訴記者，「積極的對話」正在進行。

柯比表示他目前並不準備詳述這些談話內容，因為細節尚未討論完成，「但我們確實正積極討論額外資金一事」。

白宮和若干重量級議員持續討論將援助烏克蘭的資金與以色列綑綁在一起，合併送交國會審理。聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）已表示，他對把提供以色列、烏克蘭和台灣的援助，以及用於加強美墨邊境安全的經費合併打包的計畫，抱持開放態度。

不過，部分眾議院共和黨人已表達反對意見。

拜登政府官員本週已向國會議員舉行多次簡報，這些官員包括代理副國務卿盧嵐（Victoria Nuland）、國防部副次長貝克（Sasha Baker）和國家情報副總監穆爾（Morgan Muir）等人。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1121012