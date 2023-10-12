AI伺服器高速運算及各式新興應用帶旺散熱產業，吸引外資關注，日系外資針對台灣散熱產業發布最新報告指出，隨著人工智慧(AI)、5G、資料中心、ADAS、車聯網及節能等需求崛起，據Markets And Markets稱，全球IT產業2023年到2028年，散熱市場規模將以10%年複合增長率擴大，我們相信規格升級對台灣廠來說，是一個結構性的有利趨勢，散熱廠除了訂單份額之外，還有獲利的潛力。

日系外資指出，儘管目前有氣冷散熱解決方案以更好的性價比成為主流，我們相信隨著人工智慧伺服器和ADAS的升級，考量運算能力的提升會增加功耗，液冷散熱解決方案的採用將會增加，台灣散熱廠商挾研發優勢及廣泛的產品線，預估2023年到2025年獲利年複合成長率為18%，高於2016年的11%，這也讓公司被重新評級。

針對奇鋐、建準及雙鴻，日系外資表示，我們喜歡奇鋐產品線齊全，研發能力雄厚及一站式模式，加上客戶狀況和平均售價升級趨勢，給予奇鋐「買進」評級，目標價450元；雙鴻雖然在AI伺服器取得一些進展，並受益規格升級趨勢，給予雙鴻「持有」評等，目標價為325元；至於建準，我們相信其毛利率將因ASP上揚而提升，重申「買進」評等，目標價為138元。