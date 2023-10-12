大陸女星劉濤擁有端莊外型，因出演情境喜劇《外來媳婦本地郎》踏入演藝圈，後來演出《還珠格格-天上人間》、《天龍八部》中的阿朱提升知名度，近年憑藉《瑯琊榜》、《大軍師司馬懿之軍師聯盟》暴紅；今（12日）她曬出健身照，現年45歲的她蜜桃臀曲線超火辣。

劉濤今透過微博曬出多張健身照，她打上標籤「劉濤的健康日記」，並喊話「是時候把肌肉喚醒」，照片中劉濤素顏面色紅潤，看起來像是剛運動後，她穿著黑色短版上衣大方秀出馬甲線，一張坐在器材上的照片讓蜜桃臀曲縣曝光，健康美迷暈大片粉絲。不少人留言：「老婆小腰給我摟摟」、「健身照身材好好啊啊啊」、「馬甲線、蜜桃臀、給我摸摸 老婆好狀態就要保持！多記錄！多發！」、「姐姐的腹肌！！」、「老婆這麼瘦了還減哪裡啊」。

劉濤12日曬出健身照。（圖／微博）

不過健身照一出，有網友發現與過去發的健身照好像構圖都一樣，只有衣服不同，讓網友調侃「劉濤是怎麼做到所有健身照都是同一個動作的」，這一發現讓其他人笑翻：「再說她就不發了」、「哈哈哈方便讓粉絲都認不出哪張是以前的，哪張是更以前的」、「咱姐主打一個十年如一日，板板正正」、「查重率高於200%，建議劉濤這小子重拍」、「劉濤：你們不要對我要求那麼高嘛」、「雖然自拍動作一樣但素臉越來越漂亮了」。