女星王曈14歲時就在《阿扁與阿珍》中演出，可愛外型吸引觀眾注意，長大後她繼續在影視圈發展，拍了不少本土劇，有《真情滿天下》、《夜市人生》、《風水世家》、《多情城市》等等，她2020年與歌手艾成結婚，2年後喪偶令外界不勝唏噓，近日王曈深夜開啟直播，提及艾成她仍忍不住暴哭。

王曈11日開直播配文「今晚來點⋯藍色的思念」，王曈在影片中表示第一次用艾成的器材直播，「以前看到他在房間裡面，開始在插器材，晚上唱歌給大家聽的時候就覺得他很厲害」，她透露「其實我今天心情滿不好的，就像我的標題寫說我們今天來點藍色的思念」，王曈直言從7月份開始就有點憂鬱，中間提到艾成也忍不住落淚，去年其實是艾成的高光時刻，他們原先打算回馬來西亞結婚，包括餐廳的經營還有錄好與張芸京合作的歌曲，都是艾成的創作，沒想到世事無常，「祂未完成的，我們接續為祂完成」。

12月9號要在華山舉辦京成兄妹的演唱會，有艾成錄完還沒有發表的歌曲，講到一半王曈忍不住哽咽、流淚，她曬出製作的募資周邊，希望大家能夠來參與，也坦言場地費很貴，聊起與艾成的回憶，「我們有把好多好多成成的聲音留下來，真的很希望12月9號可以看到大家，其實我們也不知道12月9號會怎麼樣，我們就是憑著信心想把這件事情完成，辦演唱會其實都是又大又難的事情」。王曈透露〈流浪者之愛〉是她陪艾成去北京錄的，花了3個禮拜，當時艾成練歌練到眼睛充血。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。