前內政部長李鴻源日前直播指稱，口罩國家隊廠商賺取大額回扣，遭3大公會譴責；李鴻源昨深夜表示，相關訊息是聽企業家好友說的，沒有仔細查核就傳遞訊息，造成相關人員困擾深感抱歉。民進黨立院黨團痛批，從李鴻源的看到他說深感抱歉，但從前言後語來看，沒看到任何抱歉，還汙衊政府，深為學者應該要很嚴謹，結果企業界朋友告訴他，就噴這樣墨水，非常不道德。

民進黨立委莊瑞雄表示，從李鴻源的聲明來看，這有一絲一毫道歉嗎？你是造謠，結果就只有發個臉書說是聽企業朋友說的，相信李鴻源之所以發這個臉書是感受到三大公會強烈譴責他，國人看到李鴻源前部長在直播上的發言大家是憤怒的，疫情期間多少企業和專業人士，大家不眠不休，為了維護國人健康，李鴻源的發言和造謠，把疫情期間盡心盡力無私的付出，嚴重的污辱。

莊瑞雄指出，從臉書上看到李鴻源的聲明沒有看到道歉，造謠後還說「為台灣好的事情願意挺身而出」，造謠後還說是「企業界朋友說的」；莊瑞雄反問，「你到底是聽哪位企業界朋友，說這麼不入流的假訊息？」

莊瑞雄說，從聲明文的前言後語來看，根本沒看到任何抱歉，還是汙衊政府，大家希望台灣能夠越來越好，完全感受不到他的誠意，令人無法接受，要講清楚到底是哪位企業界的朋友。