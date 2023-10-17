命理師張盛舒控告「靈機文化公司」推出掛名詹惟中親批的多個網路產品，抄襲他所經營的「科技紫微網」原創內容侵犯著作權，雙方進入司法程序目前已開過兩次庭。張盛舒今天又指控，靈機文化和詹惟中都已經被他告了，抄襲的品每天都還在賣！根本不在乎官司仍在進行。未來他將每天貼一則詹惟中和靈機文化、恆福科技勾結的證據。

詹惟中先前稱是靈機盜用他肖像行銷宣傳，被提告後已經請對方下架，但張盛舒今天在臉書提出新證據指控靈機文化和詹惟中持續抄襲他的作品販售賺取暴利，在法庭上則是「用盡各種方法狡詞閃避」，並且「在法庭上跟媒體上不斷說謊，讓靈機有時間改名滅證，切割雙方關係，並繼續大賺暴利」。

張盛舒說，因為詹惟中第一次開庭時大聲喊寃說自己也是受害人，他氣憤之餘開始到處找證據，經過這2個月詳細調查結果，發現靈機模仿和抄襲「科技紫微網」之深之廣，簡直駭人聽聞。網路上的證據一堆，但詹惟中仍能睜眼說瞎話，繼續大賺暴利，令他忍無可忍。

靈機廣告使用命盤的「部屬宮」也遭張盛舒指控是抄襲「科技紫微網」。(科技紫微網提供)

張盛舒甚至購買一筆「詹惟中親批紫微人生運勢」，希望了解原因，發現發票名稱是恆福科技公司，負責人就是開庭時跟詹惟中裝不熟的劉經宇。張盛舒表示，既然詹惟中強調自己也是受害者，只要他提告恆福，所有證據張盛舒願意免費提供。但詹惟中若是繼續裝睡不提告恆福，張盛舒說，為了保障消費者權益，接下來，他將每天貼一則詹惟中和靈機文化、恆福科技勾結的證據。

張盛舒在臉書指控，靈機文化和詹惟中都已經被他告了，這些抄襲的紫微產品，廣告上依舊主打「詹惟中親批」，甚至直接用抄襲「科技紫微網」「部屬宮」命盤的廣告，根本不在乎官司仍在進行仍繼續販售。

張盛舒指出，科技紫微網慣例在每年10月推出全新的流年運勢，靈機總是在他之前推出相似產品和他競爭。張盛舒不滿的是，他的流年產品花費大量人力物力每年更新，靈機這個拼湊抄襲的紫微產品內容卻是固定的，每年拼湊一點流年運勢，用詹惟中名號欺騙消費者，賺取暴利。

但他提告後，靈機文化的臉書、YT、line官網不但偷偷拿掉詹惟中照片，又偷偷改名，改成「先知命局」，想要與大陸靈機切割。張盛舒質疑，「這不是作賊心虛嗎？」

今年7月詹惟中開庭時說他沒有跟靈機合作，是靈機抄襲他，盜用他的名字和照片害人，他也是受害者。他在2023年5月知道被告以後，已經請靈機下架他的照片。並在8月12日公開聲明：「本人並不知悉靈機公司盜用本人肖像行銷宣傳，被提告後已經請靈機公司下架。」

詹惟中也在今天發出聲明反駁表示，「張盛舒提到的著作權案件，目前仍在偵查程序中，本來我為了尊重檢察官的辦案，想等到有調查結果後再跟大家分享，但對方卻『軟土深掘』、變本加厲提出的種種抹黑言論，我決定立刻站出來保護自己、為自己發聲。」同時提出四點澄清:

第一， 我從來沒有抄襲張盛舒的東西。我算命超過四十年、著作將近三十幾本，而且我有自己的一套理論系統，我根本不用抄襲他。在法庭上，也沒有任何證據證明我抄襲他。

其次，對方在法庭上提不出證據就轉向在媒體上施壓，居然說會每天貼一則對我不利的貼文。我想說：如果你手上有證據、如果你真的是被害人，為什麼不自己去告其他人？還要我提供證據？實在矛盾。顯然是在沒證據的情況下，想藉由媒體損害我的名譽來炒作他自己。根本是濫用司法資源和社會資源。

第三， 我在調查中全程尊重偵查、如實回答問題。對方顛倒是非說我說謊，事實上是對方連在法庭上都敢故意扭曲我的陳述，造謠生事，我和律師在庭上也當場反駁他胡說八道。

第四， 我沒有利用這次事件宣傳更沒有拿網友任何一毛錢，哪來的牟取暴利！反而是他是藉由新聞炒作，幫自己的網站打免費的廣告！

這幾周在北美演講，有好多聽眾支持，讓我又想起分享算命的初衷。針對張盛舒各種不實、抹黑言論，我保留一切法律上權利。我是一個愛好和平的人，所以盡可能幫助需要幫助的人。

我相信這些事情不會影響我對算命的熱誠，也希望張先生不要再亂說話。我一生潔身自愛追求好名聲，今天遇到這種事情，除了氣憤跟無奈之外，希望司法還我清白，也還給社會大眾一個清靜的空間和司法環境。