【LIVE直播】潘孟安瑕疵論文被退件？ 王鴻薇爆料：2個月還寫不出

國民黨立委王鴻薇8月初指控前屏東縣長、賴清德競選總幹事潘孟安的高雄師範大學成人教育研究所論文涉嫌抄襲；高師大決議要潘2個月內完成所有瑕疵更正。王今(13日)更踢爆，潘孟安的瑕疵論文被退件，兩個月還寫不出論文。對此，賴清德競辦發言人陳世凱表示，有關潘孟安的論文事件一切早已配合學校相關程序進行，論文修正也早已經完成送進學校，並已通過學校審核，痛批根本就是烏龍爆料。

潘孟安高雄師範大學成人教育研究所的碩士論文，在8月1日遭踢爆抄襲比率高達54％，甚至連錯字都抄；潘孟安強調論文具有原創性，無抄襲疑慮，但高師大表示，經召開4次審定會議，認定確實違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位程度，已寄出審定報告書，要求2個月內完成瑕疵更正。

王鴻薇今則是再爆出，高師大給潘孟安補考機會，但2個月後，去查看10/12在國圖的網站上，論文文件仍然停留在2016年的4月27日，代表國圖沒有看到它的更正版，目前仍是高師大認定有瑕疵的論文版本，且這段時間(8/1-10/6)國圖有15項論文申請替換的清單，但沒有一篇來自潘孟安或高師大的論文，已經非常明顯，潘孟安竟然不理不睬、高師大不聞不問，所以在這邊要請問高師大對於學生已經出現瑕疵的審定，結果超過2個月，給補考機會還過不了，個人相信是根本沒辦法完成，是否應該立刻撤銷論文跟學位?要求國圖立刻下架有瑕疵的潘孟安論文。

對此，陳世凱以三時間點說明事情經過，第一，校方6月1日發文，要求潘孟安於6月12日前回應學倫會提問之內容，已於期限內回覆。第二，校方6月26日發文，要求潘孟安7月6日到校陳述意見，他也依約定時間返校說明。第三，校方8月1日發文，通知未違反學術倫理案，無須撤銷學位，但予以書面告誡並修正論文，收到後2個月內完成，潘孟安已於9月8日提交修正後碩士論文

陳世凱強調，目前社會都在關注馬文君的洩密案件，要求馬文君說清楚講明白，王鴻薇根本是為了呼應國民黨全黨救馬文君的行動，才會選擇在未經查證的情況下，不顧事實，召開烏龍記者會，蓄意潑髒水指他二個月還無法完成論文修正，根本就是想要帶風向，企圖轉移替馬文君轉移焦點，才會讓自己同一件事情。他強調，兩次烏龍，這不僅愧對立法委員職責，更是用政治力干擾校園，令人不齒。