國民黨立委王鴻薇曾於8月初指控民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安的高師大成人教育研究所論文涉嫌抄襲，校方要求2個月內補正瑕疵。王鴻薇13日再度召開記者會，質疑至今逾2個月仍未抽換論文，應撤銷學位；賴辦發言人陳世凱表示，潘孟安論文修正已於9月8日送件並通過審核。王鴻薇質疑表示，那為什麼潘孟安出示的「證據」是13日的公文呢 ？這不就是坐實了她所言不虛嗎？

王鴻薇13日在臉書粉專貼文表示，笑死，她13日要潘孟安提出抽換的論文給大家看，結果潘孟安拿出的證據，居然就是她開完記者會，高師大才去申請抽換論文的公文，質疑他所謂的證據都是13日製造出來的。

王鴻薇接著指出，潘孟安不是說他的論文9月8日就已經完成審查了嗎？為什麼他出示的「證據」是13日的公文呢 ？這不就是坐實了她所言不虛嗎？

王鴻薇忍不住說，13日真的是潘孟安的黑色星期五耶。但是潘孟安的論文檔案呢？跟總統蔡英文一樣找不到嗎？