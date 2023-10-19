萬華警方日前查抄鑽石大樓，卻爆出偵查隊前往買春，但19日又有流言傳出，指分局早在今年初，便已接獲邱姓偵查佐買春的影像，但當時未有明確處理，19日卻主動發新聞，疑似為了轉移龍山所莊姓警員被控白嫖的焦點，對此萬華分局表示，黑函捕風捉影並無實證，警方依法嚴查絕不護短。

萬華分局龍山所莊姓員警飽受爭議，同仁送他綽號「莊檢」，暗諷他自以為是檢察官，辦案他說了才算，莊更自詡是「分局長人馬」，不少學長、長官對他的態度都不以為然。

莊的爭議包括之前市警局督察室來衝萬華賭場，莊員獲報到場時，因為可能被懲處所以面色不善，又因態度不佳，被帶隊的督察當面訓斥，對此莊很不服氣，在旁抱怨：「萬華賭這麼多，要抓就來抓啦！」讓督察室相當傻眼，長官也忍不住感嘆：「現在的年輕人都這樣嗎？」

又傳出有長官因為工作績效指責過莊，莊為此心生不滿，竟然比照北投分局某派出所，暗中跟監長官作息，試圖找出他違法違紀的蛛絲馬跡，日前還在社交平台張貼分局內部公文嗆內勤，被人檢舉函送法辦，莊員作風大膽，行事又充滿爭議外面一堆業者、地方人士也對他沒好感，因此莊的檢舉黑函滿天飛。

今年9月底時就有黑函流出，內容指稱「龍山所莊姓和西門所詹姓員警兩人的行為最受爭議，現在全台北市都在捉百家樂賭場，只有萬華分局放任百家樂賭場經營，這其中有什麼原因，真的耐人尋味…。」

刑警買春發生後，黑函又在19日流出，內容指萬華分局轉移焦點，質疑邱姓刑警買春分局年初時就已知道，為何莊員被指控白嫖時才報出？此外應召業者阿足、小象都已到案，白嫖案應該已有進展，為何警方還是沒有具體說明？

針對黑函攻擊，萬華分局強調，如有任何違反風紀問題，只要有相關事證，警方絕對不會縱放，且針對鑽石大樓也將由督察組偵訊業者，持續釐清相關的包庇、白嫖疑雲。