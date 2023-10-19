萬華警方日前大動作查抄轄內艷窟鑽石大樓，逮捕43歲主嫌明傑等6名幹部、31名台籍、外籍小姐，但萬華分局清查後，發現偵查隊邱姓偵查佐曾前往消費至少3次，另外也傳出派出所員警，曾前往該地白嫖的檢舉，對此萬華分局表示邱依規定加重記1大過，白嫖傳聞目前無實證進一步清查中。

鑽石大樓周遭2派業者互咬、檢舉不休，今年7月時鍾姓業者被抓，並到處檢舉、放話，指萬華龍山所與陳明傑掛勾，警察是業者打手，警方經連月規劃，10月出動近百警力，以包抄、攻堅方式清查鑽石大樓。

萬華分局副分局長廖立仁表示，警方查出邱姓偵查佐是該大樓常客，經常前往尋芳買春，次數至少3次，原本研議加重記小過2次處分，後來又提高為記1大過，並列教育輔導對象，調離刑事偵查隊，同時從嚴追究主管考核監督不周責任。

此外也傳出，有派出所員警曾前往大樓「白嫖」，對此廖立仁表示這是檢舉黑函的內容，並沒有實證，全案仍在調查中。