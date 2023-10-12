哈瑪斯7日突襲以色列，以巴衝突爆發，衝擊以色列股匯債市。金管會公布截至今年8月底止最新統計，台灣金融業對以色列曝險達新台幣1725.77億元，另有106檔投信基金持有以色列曝險62.15億元。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）7日從加薩地區（Gaza）突襲以色列，以巴衝突急速惡化，雙方各稱死亡數破千人。地緣政治緊繃衝擊以色列股匯債市，以色列銀行為平抑匯率波動並提供必要流動性，已出手拋匯救市。

金管會今天表示，截至今年8月底止，台灣金融業對以色列持有曝險部位合計1725.77億元，其中主要為壽險業曝險、占比達98%，其餘為銀行業對以色列曝險，產險業及證券期貨投信投顧業對以色列全無曝險部位。

本國銀行對以色列曝險達31.77億元，其中授信曝險7.71億元、投資曝險24.06億元，相比去年同期合計增加5.86億元。根據銀行局了解，國銀對以色列持有的投資曝險以債券為主，包括政府公債及金融債等，大都是以收取固定利息為目的的長期持有部位。

截至今年8月底止，銀行業對以色列持有的24.06億元投資曝險中，已有提列2.27億元資產評價減損，相比去年同期多提列0.98億元。

保險業對以色列曝險1694億元，其中全為壽險業投資曝險，產險業對以色列曝險掛零；壽險業投資部位大多為以色列公債，目前均正常付息。若相比去年同期，壽險業對以色列曝險增加26億元。

投信基金方面，截至今年8月底止共有106檔投信基金持有以色列曝險部位，合計曝險62.15億元，占整體投信基金規模比重僅0.1%。

金管會證期局副局長高晶萍指出，因有新興市場債券基金增加對以色列曝險部位，帶動投信基金對以色列曝險年增10.84億元或21.13%，但占整體投信基金規模比重卻自0.11%降至0.1%，略有下滑且占比不高，風險尚屬可控。