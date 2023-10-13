台積電與最大競爭對手三星先後在2022年搶進3奈米製程，但台積電率先製造出第一台搭載3奈米處理器晶片的智慧型手機iPhone 15 Pro系列，代表其目前仍在晶圓代工領域維持優勢，三星即使面臨良率不高的問題，依然想在2025年進入2奈米，持續保持彎道超車台積電的目標，此話題引起PTT網友們熱烈討論。

外媒Investing報導，即使台積電與三星都將製程技術推進至3奈米，但雙雙遇到良率不佳的狀況，這也導致iPhone 15 Pro出現容易過熱的狀況時，外界第一時間將矛頭指向台積電，顯示良率備受關注。

三星與台積電都因為3奈米良率問題相當頭痛，但同時也為了轉進2奈米而努力，三星更希望能藉由先行使用GAA技術的優勢下2奈米彎道超車台積電，強烈企圖心引起熱議，沒想到竟遭PTT網友們酸爆。

許多網友狠虧三星「連走都不會還想要飛」、「一直跳級但程度跟的上嗎」、「一直超車，一直爽？練功不扎實就想升級」、「3奈米都做不出來還要做2奈米」、「三星彎道超車宣傳我這幾年看無數次」、「考不及格不趕快重考 跑去升班。」

此外，有網友提到，三星唯一一次彎道超車成功的例子是蘋果A9處理器，雖然最終結果是蘋果自此之後不再下單給三星，但那次大家差點被三星唬過去。

網友表示，當時三星卡在28奈米，台積電穩定量產20奈米，突然彎道超車說量產14奈米（假）迫使台積電也必須弄一個16奈米（假）出來，「結果28奈米良率普普、20奈米做不出來，又要跳14奈米，要不是台積電硬實力夠，蘋果又有錢同時下兩間代工廠，不然差一點被三星唬了。」

當時三星卡在28奈米轉向20奈米的瓶頸，但在梁孟松主導下直接跳級至14奈米，進而搶下蘋果iPhone 6S的A9處理器訂單，與台積電16奈米共同生產，台積電營運受到衝擊，但當時傳出三星代工的晶片續航力輸給台積電的產品，引爆巨大消費爭議，之後從iPhone 7開始就由台積電獨家生產處理器晶片。