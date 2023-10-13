除統籌主辦太陽光電廠統包工程聯貸案外，永豐銀行投入屋頂型、地面型、水面型及漁電共生型太陽光電廠融資專案，致力發展多元綠色金融服務。永豐銀行表示，今（2023年）年以來主辦6件太陽光電廠聯貸案、總金額逾250億元；累計旗下太陽光電廠融資餘額市占率達三成、合作建置容量逾3.2GW（Gigawatt；百萬瓩）、超越1.5座核能發電廠。

除太陽光電廠融資外，永豐銀行表示，旗下跨足地熱、小水力發電及儲能等領域，同時打造創電、售電及購電三方的交易信託機制；今年則榮獲「TSAA台灣永續行動獎：SDG 7可負擔能源－金獎」，亦為迄今唯一連續7年榮獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」殊榮的金融業者。

永豐金累計前9月稅後純益157.47億元，續創歷史同期新高，年增21.7％，主要來自於永豐銀獲利穩健，前9月永豐銀稅後純益127.29億元，年增6.51億元或5.4％，獲利創同期歷史新高，其中金融交易相關收益有近75%的成長。