SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸強調，面對全球氣候變遷的衝擊，淨零轉型任務刻不容緩，而持續提升再生能源產量則是不可或缺的重要途徑。除了全球持續擴大再生能源之投資力道外，台灣積極推動包括太陽光電、風力發電、儲能與多元創能，如氫能、海洋能、地熱等前瞻性能源建置，亦為SEMI及旗下綠能暨永續發展聯盟積極鏈結產業與政府綠能政策與技術交流之重要範疇，共同展望全球1.7兆美元之綠能商機。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，2022年可以說是台灣的淨零元年，大幅拉升產官學研各界投入淨零減碳發展的速度與強度，台灣國際智慧能源週Energy Taiwan及台灣國際淨零永續展Net-Zero Taiwan，反應產業發展契機，整體規模較去年成長28%，將集結350家業者，整合資源為產業帶來「綠實力」及「淨爭力」。最後王熙蒙也引用彼得杜拉克(Peter Drucker)的話「預測未來的最好方法就是創造未來(The best way to predict the future is to create it.)」，期許Energy Taiwan及Net-Zero Taiwan為創造美好未來而生，打造一站購足的綠色能產管理及淨零解決方案展示平台。

國際能源總署(IEA)發布「2023年全球能源投資報告」(World Energy Investment)，指出今年2023年全球再生能源投資可望增至1.7兆美元，相較2021年成長24%，太陽能全年投資總額將首度超過石油上游產業的預估新投資額。台灣經濟部統計也指出，近5年台灣各項再生能源裝置容量比重皆逐年攀升，其中太陽光電占比高達68.9%，為台灣綠能成長之主要貢獻。