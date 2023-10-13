有些男人看起來就像是木頭一樣，沉默寡言又不懂表達，對戀愛總是少根筋，惹得另一半大發雷霆，不過《搜狐網》運勢專欄就點名4星座男，和他們談戀愛之後才會發現他們可愛的另一面，不僅對另一半呵護有加，還動不動就撂情話，逗得對方心花怒放。

▍天蠍男

天蠍男看起來冷漠，甚至有點不近人情，不過一旦陷入愛情，他們就像變了一個人，不僅不吝向另一半說些甜言蜜語，還變得十分體貼，讓人能真切感受到天蠍男對感情的用心。

▍水瓶男

水瓶男與異性相處時，即便對方很優秀，但水瓶沒有動心，就算他人百般示好，水瓶男也會大打太極，不斷裝傻，讓對方十分傷心。不過一旦水瓶男陷入戀愛，就算不懂得甜言蜜語，還是會付諸行動討好對方，與先前的態度判若兩人。

▍摩羯男

摩羯男沉穩內斂，好像把全部心思放在工作上，對於感情不關心，但其實和他們談戀愛後就會發現，摩羯男特別會討另一半歡心，無論是甜言蜜語，或是平時的噓寒問暖，通通難不倒他們。

▍巨蟹男

巨蟹男平時看起來相當害羞，對男女之事不太感興趣，但其實他們只是悶騷而已，一旦陷入戀愛，就會將熱情如火的一面展現出來，有時候情感太濃烈，會讓對方有點承受不了，或是大吃一驚。