台積電創辦人張忠謀14日參加已停辦3年的台積電運動會，在運動會上致詞時，他再度示警全球的競爭者會以地緣政治的優勢來跟台積電競爭，會後他更舉行記者會暢談全球半導體當前局勢，他直言台積電主要的競爭對手就是來自於美國的幾個競爭者。

張忠謀首先表示，因法說會即將登場，10天前是緘默期，他不談有關台積電相關業務的問題，在有關全球化與對手可能以地緣政治來跟台積電競爭，這競爭對手究竟來自於何方？張忠謀直接點名主要是來自於美國好幾個的競爭對手，他們會利用在美國的地位來跟台積電競爭。

張忠謀再次提及，在半導體方面的全球化已經沒有了，因此很多人都需要台積電，美國的公司有國家的優勢，又受到美國高層的高度鼓勵，這會是台積電未來主要的競爭。

他同時也指出，在美國建廠是他在1995、1996年時就有的夢想，但他坦言那個美麗的夢想之後變成了惡夢，原因很多包括文化等，但現在的台積電已經跟27、8年前的台積電已經不同了，現在已經有更好的準備，也許20幾年的夢想可以在今天實現。

在談到各國的半導體供應鏈競爭力議題，張忠謀表示，每個國家都有半導體供應鏈，但依他的經驗和觀察，日本比較理想，新加坡也不錯，不過日本比較大，資源比較豐富，工作文化也較好。

放眼未來，張忠謀說，他相信台灣會變，但20、30年以後台灣半導體製造環境也會變，這都是和國家發展的情形有關，至於未來哪個國家會比較好？他說，也許是印度、越南、印尼，但誰知道呢。

張忠謀也提到，以色列與哈瑪斯之間的戰爭，對於半導體影響是非常小的，不過，其中有個小插曲，他原本要約輝達執行長黃仁勳來參加今天的台積電運動會，不過，當時約的時候黃仁勳已安排要去以色列，當然現在的情形都改變了，台積電運動會黃仁勳當時不能參加，現在也不能參加，而他下周就要前往美國，他很懷疑他與黃仁勳能見得到面。

至於亞太經濟合作會議（APEC）將於11月登場，張忠謀也被問到是否代表台灣出席領袖會議，張忠謀則表示，政府還沒公布，他不便臆測。