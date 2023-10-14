反龍科擴大土地徵收自救會傳出台積電將放棄在龍科3期設廠，對此，新竹科學園區管理局14日表示，目前沒有回應。

而竹科管理局日前表示，對於龍潭科學園區擴建籌設計畫，將會整合民眾意見，調整龍潭科學園區擴建範圍，希達到經濟發展與周圍民眾生活共存共榮，並考量公益與私益維護得以兼顧，同時促進政府決策透明化。

竹科管理局指出，竹科是以產業發展布局，非為單一廠商徵地，為因應產業發展及需求，提供產業發展儲備用地，因新竹園區及龍潭園區均已滿租，但仍有多家知名半導體產業提出用地需求，目前北台灣無足夠面積供半導體產業利用，且考量北台灣技術人才、水電供應及交通配套措施等因素，故選定龍潭園區東側區域進行擴建用地評估。

目前竹科管理局正積極整合民眾意見，評估調整擴建計畫範圍中，將於下次公聽會說明調整後之擴建計畫內容，並盡最大努力兼顧民眾權益，期望民眾能循正常管道表達意見，理性溝通，達到產業發展與民眾權益雙贏的局面。