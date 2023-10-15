57歲女山友因不慎摔傷導致額頭腫脹、腳扭傷無法行動，且疑有腦震盪，經在檜谷山屋休息1晚後，15日由直升機吊掛下山送醫救治。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

57歲女山友因不慎摔傷導致額頭腫脹、腳扭傷無法行動，且疑有腦震盪，經在檜谷山屋休息1晚後，15日由直升機吊掛下山送醫救治。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

北大武山步道及檜谷山屋因受中颱小犬影響，13日才恢復開放，不料才開放第2天就傳出山友出意外，57歲女山友因不慎摔傷導致額頭腫脹、腳扭傷無法行動，且疑有腦震盪，經在檜谷山屋休息1晚後，15日由直升機吊掛下山送醫救治。

屏東消防局指出，14日下午2時15分獲報有一行10人前往泰武鄉北大武山登山時，其中一名57歲女山友因不慎摔傷導致額頭腫脹、腳扭傷無法行動，在檜谷山屋休息，請求警消協助送下山。

警消表示，當時派遣泰武、來義及第二大隊共計4車9人前往救援，當晚8時30分接觸傷者，經初步評估處置後，女山友意識清醒、右眼角血腫、左腳扭傷、頭暈想吐，初步懷疑傷者有腦震盪的狀況，因此請求申請直升機吊掛救援。

警消說，15日早上7時27分，空勤總隊直升機由喜多麗斷崖成功將傷者吊掛至特搜大隊停機坪，後由麟洛分隊救護車送往屏東基督教醫院治療。