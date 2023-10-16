對於侯辦執行長金溥聰提出以「開放式初選」作為藍白整合參考，民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩質疑，「開放式初選」到底是什麼東西？什麼要簽認同卡才可以投票？民調不是一樣嗎？「國民黨，麻煩你對自己有點信心！好嗎？」

國民黨、民眾黨對產生最強候選人的意見分歧，侯辦執行長金溥聰昨日質疑民調可否呈現未來民意，因此主張開放式初選。對此，柯辦發言人陳智菡16日喊話金溥聰「明眼人就不說暗話」，無論是民調或開放式初選都一樣，不能代表未來選民的投票意向，當下只能做當下最好的判斷。

對此，民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩16日在直播時表示，現階段民眾黨已提出對於「開放式初選」的疑問，包括執行效率、短時間可否達到，但還沒看到金溥聰的回覆。

黃瀞瑩質疑，「開放式初選」到底是什麼東西？什麼要簽認同卡才可以投票？民調不是一樣嗎？

至於民進黨會影響民調、操弄民調，結果不精準？黃瀞瑩說，「國民黨，麻煩你對自己有點信心！好嗎？」