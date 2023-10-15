有些人的責任感太重，就算不是自己的問題，也很容易感到自責。大陸命理專欄「星座巫師」分享，巨蟹座、處女座、天蠍座和摩羯座太過在意別人的看法，總是習慣性地把所有責任和問題都往身上攬，卻也因此讓自己壓力很大，容易過得很辛苦。

▎巨蟹座

巨蟹座富有同理心，能夠感受到別人的情感變化，也很在意外界的看法，因此很容易擔心自己的行為帶給別人壓力或不開心。巨蟹座應該要明白，別人的選擇不是你的責任，不需要為此自責，也不需要把自己當成救世主，只需要更加在乎自己，保持開心與自信即可。

▎處女座

處女座可能從小經歷許多恐懼和壓力，認為不能有任何失誤，否則就會被人嘲笑、鄙視，導致生活常常充滿焦慮，漸漸失去對美好事物的興趣。處女座應該要為自己感到驕傲，因為你在一次次困難中堅持下來，並從中成長許多，因此不該感到自責，而是給予自己更多自信和鼓勵。

▎天蠍座

天蠍座習慣把生活看作一場永不停止的挑戰，總是提心吊膽，認為幸運只是偶爾才會降臨，常常在懷疑中喪失自信。天蠍座要學著相信世界上還有很多美好，不該為了防備不幸而犧牲當下的選擇，且你有足夠的能力面對一切挑戰，只要多相信自己一點，就會發現生活並沒有那麼難過。

▎摩羯座

摩羯座很努力也很辛苦，容易被他人的評價左右，認為自己還不夠完美，總想著給別人留下好印象，卻忘了自己的需求和感受。摩羯座要試著學習為自己而活，別人的想法其實沒那麼重要，你的幸福和快樂才應該擺在第一位，並相信自己的能力與價值。