懵懵懂懂的初戀單純又美好，有時還會帶點遺憾的情感，大陸命理專欄「星座巫師」分享，金牛座、雙魚座、摩羯座和巨蟹座將初戀視作白月光，並且把當初那段感情深深收藏於心中，就算現任再怎麼優秀，他們也難以忘記與初戀的回憶。

▎金牛座

金牛座十分念舊，每經歷一段感情都能在心裡深深地扎下根，尤其是初戀，他們總會在心中為初戀留下一席之地，當接觸到曾經的環境、事物時，很容易就會觸發與初戀經歷過的回憶，彷彿曾經又在眼前重現，就算當時傷痕累累，在金牛座心中也只會留下美好的部分。

▎雙魚座

雙魚座多情敏感，且十分注重愛情，會將每一份感情都好好傷藏起來，不輕易忘記任何一個人，即便和前任分開很久，心裡還是會藏有一份執念，而對於年少時的初戀，就算時間再長、經歷再多事情，雙魚座也會牢牢記住，開啟一段新戀情時，往往會按照初戀的標準尋找對象。

▎摩羯座

摩羯座的每段感情都是刻骨銘心的，尤其是初戀，那種第一次接觸、彼此交心的純真，即使多年過去了，也彷彿就像昨天發生的場景。摩羯座會將初戀收藏在心中的某個角落，偶爾看到熟悉的人事物，會被勾起曾經的回憶，無論如何都割捨不下這段感情。

▎巨蟹座

巨蟹座內心柔軟，很容易因為一些事物而想起曾經的往事與人，回憶過去對他們來說很重要也很溫暖，因此無論初戀是怎麼收場的，這段記憶都會被牢牢記在心裡，且任何人都無法輕易替代，就算新歡再優秀也不行，當初那種單純甜蜜的感覺，是巨蟹座一生都在尋找的。