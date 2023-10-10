有些人習慣掩蓋鋒芒，就算擁有再出色的能力，也只會留到關鍵時刻才大顯身手。大陸命理專欄「星座巫師」分享，射手座、天秤座、雙魚座和水瓶座是最容易被低估的潛力股，平時可能給人一種不可靠、沒沒無聞的感覺，但當他們認真起來，就能跌破眾人眼鏡，闖出一番好成績。

▎射手座

射手座極具創意和勇氣，總能想出讓人驚嘆的點子，且敢於嘗試新鮮事物，不拘泥於傳統和規則，雖然時常被人認為玩心太重、不夠踏實、缺乏毅力，但其實只是不願被束縛，做任何事都有自己的節奏，不過射手座並不在乎別人的看法，內心深信總有一天會遇到懂得欣賞他們的伯樂。

▎天秤座

天秤座擁有出色的實力，但往往受到各種因素阻礙。因為不想太引人注目，而故意裝無知；因為面對選擇時感到恐懼，而錯失了很多機會；因為重視友情，所以願意讓出位置；因為怕被孤立，所以保持低調。只要天秤座願意放下顧慮，專注在自己身上，就可以充分發揮實力、無往不利。

▎雙魚座

雙魚座擁有豐富的感情世界，以及無限的愛心和創造力，直覺和洞察力也十分優秀。然而有時太過沉浸在幻想當中，面對別人的遭遇也表現出過度的同情和感動，這種不切實際的想像力和難以控制的感情，容易留下「軟弱」的印象，但雙魚座只要經過無數次打磨，終究能強大起來，闖出一番成績。

▎水瓶座

水瓶座具有獨特的思維方式，不受常規的框架限制，勇於探索未知領域，並且對興趣和理想有強烈追求，不輕言放棄，除此之外他們也是天生的領導者和改革者，敢於挑戰權威和傳統，有超常的洞察力和智慧。水瓶座不需要他人的認可，只需要自己能快樂，也更習慣按照自己的節奏做事。