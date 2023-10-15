許多人和另一半相處時，會透過各種舉動表達自己的愛意。一位天秤座人妻近日分享自己寵老公的舉動，包括為他把柚子和葡萄及蘋果去皮去籽、橘子去皮、蝦子去殼、毛豆去莢等，另外還有幫老公剪頭髮、剪指甲、清耳朵、洗澡後吹頭髮等，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，身為天秤座、即將生日的她寵老公無極限，「老公吃的柚子是去皮去籽的，老公吃的葡萄是去皮去籽的，老公吃的蘋果是去皮去籽的，老公吃的蝦子是去殼的，老公吃的橘子是去皮的，老公吃的毛豆是去莢的」，此外原PO還會幫老公修剪手腳的指甲、修剪頭髮、挖耳朵、洗完澡後吹頭髮等。

對此，許多網友紛紛回應，「妳是看護嗎？」、「突然覺得老公是寵物～」、「請問版主的老公人在哪間安養中心」、「老公中風？」、「請問你老公是不是植物人？」、「妳老公躺在床上那種的嗎？」、「這是殘障餐嗎？」。

另外也有不少人認為，原PO的行為跟星座完全無關，「這是妳寵愛妳老公，跟我們天秤座沒關係」、「我認識的天秤都很懶…要確定捏」、「本天秤懶到不行，所以不吃蝦蟹那種要剝殼的，除非有人弄好我才吃」、「跟星座其實沒太大關係，跟懶不懶有關係」。