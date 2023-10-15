人氣網紅奎丁(王乙晴)因有著姣好臉蛋及傲人身材，在求學時期已獲得不低的關注度，出社會後成為YouTuber，拍攝多種主題的內容，在社群上擁有逾74萬名粉絲追蹤。近日，她登上許維恩及王家梁的頻道，分享經營社群的方式以及自身面對酸民的想法。

許維恩與王家梁兩人於2021年結婚，婚後育有1女，而夫妻倆在工作之餘，也用心經營社群，不時在其上曬出育娃趣事以及一家三口間的家庭生活，獲得不少粉絲關注。近日，兩人邀請好友奎丁前來分享經營頻道的心聲。對此，奎丁除了透露自己跨界當演員的感觸外，也分享了對於影片創作者們的建議。

奎丁認為想要經營好頻道，第一步可以「先將生活中有趣的事物記錄下來」，並在有空時查閱、思考並創造出內容素材，以此做出一集成品。此外，奎丁也提及自己面對生涯低潮時，該如何面對的心路歷程，並以自己2019年「砸人雞蛋」的往事為例，直言當時聖誕節玩交換禮物，以新台幣一萬元的酬勞去砸對方雞蛋，卻因此收到很多酸民的攻擊性訊息，而自己的心態也大受影響，直到後來轉念一想，認為：「我就是繼續做我覺得對的事，要怎麼將那些酸民，也變成真正支持你的人，這才是最重要的。」繼續在這條路上走下去。

非常有深度的一集！奎丁是這樣面對酸民的！（影片來自維恩&家梁的王室生活 YouTube，如被移除請見諒。）

事實上，除了有深度的訪談外，奎丁、許維恩、王家梁三人也搭上最近的潮流，一同合拍「我姓石」的搞笑短片，只見畫面中，許維恩在前方掌鏡，身後的奎丁及王家梁隨著音樂的節拍，做出各式的搞笑動作，逗趣模樣讓不少粉絲笑翻，直言：「太可愛了」、「這真的很洗腦。」