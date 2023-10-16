俄羅斯因入侵烏克蘭遭到國際制裁，由於拿不到超微、英特爾、輝達等企業的產品，轉而向大陸龍芯採購，根據俄國媒體報導，龍芯只願賣2年半年前問世的3A5000處理器給俄國，此舉惹惱俄方痛批大陸「將最好的東西留給自己，變得越來越貪婪了。」

根據報導，俄企Norsi-Trans總經理奧夫欽尼科夫指出，公司已經向龍芯採購了100個處理器，將試生產一批使用龍芯處理器的設備。俄羅斯數據存儲系統開發商協會執行總監奧列格·伊祖姆魯多夫日前也表示，俄方企業將採購性能與英特爾i5相仿的龍芯3A5000系列處理器。

但報導稱，龍芯3A5000系列處理器2年半年前就已上市，與龍芯2023年夏天發表的最新產品3A6000在性能方面有所差異，而3A6000的性能，與英特爾2020年上市的第10代Core四核處理器相當。

報導直指，俄方獲得3A5000系列處理器並非是龍芯最新產品，很明顯，北京當局並沒有讓俄方獲得最新處理器，而是將最先進的產品留給自己，「變得越來越貪婪了」。

對於俄媒的抨擊，大陸專家則回應，龍芯產品在軍工、航太等領域扮演不可或缺的角色，陸方必須掌握這項戰略性核心技術，禁止給友好國家是不得已的決策。

亦有分析指出，這一事件也表明，大陸與俄羅斯一再高調宣揚的合作可能是逢場作戲，雙方都各懷鬼胎。