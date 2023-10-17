前總統馬英九於美東時間16日下午，在美國紐約大學（NYU）發表演說，他建議美國與國際社會應該鼓勵兩岸和談，並敦促台灣執政者尋求與中國大陸回到共同政治基礎「九二共識」，避免台海戰爭，而非讓台灣變成第2個烏克蘭。

馬英九率「大九學堂」學子於15日訪問美國紐約與華府，馬英九辦公室今天透過新聞稿表示，馬英九於美東時間16日下午，在紐約大學發表演說。馬英九表示，美國應該扮演鼓勵兩岸對話、謀求和平的角色，「九二共識」是兩岸和平的護欄，明年1月產生的新任總統應反對台獨，接受「九二共識」，兩岸和平才有可能。

馬英九也說，部分意圖把台積電當武器、意圖把台灣當戰場，讓台灣變成第2個烏克蘭，完全沒有考慮到台灣人民安危福祉的美國人士，以及以謠言代替事實、甚至介入台灣選舉的國會議員，台灣人都非常不歡迎，美國政府也應對此嚴正表態。

馬英九說，美國白宮前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）主張台灣政府應該每人發1枝AK47步槍，作為與中共對抗的準備。絕大部分台灣人都認為，這是非常荒謬與不可思議的。「我們當然歡迎美國朋友對我們的支持，但絕不歡迎完全不考量台灣情勢，不考慮兩岸關係，甚至把台灣武器化的思維。」

現場有學生提問對兩岸未來發展的看法，以及「九二共識」是否還能發揮功能，馬英九表示，「九二共識」還是有重要功能，因為也沒有替代方案。台灣離大陸這麼近，執政者必須以台灣人民安全為最優先考量。台灣在兩岸關係上不能無所作為，即使困難，還是必須保持耐心，不斷努力嘗試，一定要有個開始，再困難的情境也會逐步改變。

馬英九指出，「經濟學人」2021年5月的封面故事是台灣已經成為「地球上最危險的地方」。要解決當前危機，他有2個具體建議。

他說，第1個建議是台灣的執政者必須嚴格遵守「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」，回歸兩岸共同政治基礎，也就是「九二共識」，和大陸才會有互信，台灣海峽也將不再緊張。同時大陸也應保持耐心，停止武力威脅的動作，讓台灣民眾安心。

馬英九表示，第2個建議是，包括美國在內，對台灣友好的國家，應該鼓勵台灣執政者尋求兩岸互信，開始和談。而不是鼓勵台灣執政者走向台灣獨立，甚至要將台灣變成第2個烏克蘭。台灣絕不是烏克蘭，兩岸關係也不同於俄烏關係，俄羅斯和烏克蘭是2個獨立的國家，台灣和大陸不是。（編輯：翟思嘉、謝佳珍）1121017