新竹1名30歲從事科技業的吳姓男子，因工作壓力過大竟陸續偷窺拍3名女同事如廁，女同事查覺有異向上通報，經調閱監視器後啟動內部調查並報警處理後，始查悉上情。法院依窺視他人非公開之活動罪，共貳罪分別判拘役55日、拘役50日，應執行拘役100日，可易科罰金。可上訴。

判決書指出，吳男是科技公司資深工程師（已遭解僱），因工作壓力過大，竟利用工具窺視他人非公開活動，分別於2022年5月13日10時30分許，5月17日下午14時至16時間、5月17日17時許、5月18日11時許，趁女同事進入女廁並褪去衣褲之際，利用行動電話拍攝3名女同事非公開之如廁活動。3名女同事驚覺受害，向公司主管反映，經調閱監視器錄影畫面及啟動內部調查程序後報警處理，始查悉上情。

法官審酌，被告無故持行動電話以開啟照相鏡頭的方式，偷窺告訴人如廁，侵害告訴人隱私，造成告訴人心理受創；復考量被告犯後已坦承犯行，且表達願與告訴人洽談和解之意，其中1名女同事同意和解撤告，但仍有2女無意願和解，依窺視他人非公開之活動罪，共貳罪分別判拘役55日、拘役50日，應執行拘役100日，可易科罰金。可上訴。

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