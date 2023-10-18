高通18日宣布與Google持續建立長期合作關係，共同推出基於RISC-V的穿戴式裝置解決方案，以搭配Wear OS by Google使用。雙方近期與其他業界領導企業共同推出RISC-V軟體生態系（RISE），高通最近也宣布將投資一家新公司以推動RISC-V硬體開發。

此擴展架構將幫助OEM廠商在推出具備以客製化核心、低功耗、和高效能等先進功能的智慧手錶時，縮短產品上市時間。Wear OS by Google總經理Bjorn Kilburn表示，Google很高興能與高通擴展雙方合作，共同推動RISC-V穿戴式裝置解決方案上市。

高通技術公司副總裁暨穿戴式裝置和混合訊號解決方案部門總經理Dino Bekis指出，高通運用RISC-V，擴展Snapdragon Wear平台，創新技術將協助Wear OS生態系快速發展，簡化新裝置的上市。

作為開源指令集架構（ISA），RISC-V透過讓任何公司均可藉其開發完全客製化的核心鼓勵創新。RISC-V 對目前主導所有行動裝置的 Arm CPU 架構構成了巨大威脅，RISC-V架構是開源的，可以使其比Arm更便宜、更靈活，也可以創建完全開源的晶片。

這也促使更多公司能進入市場，打造更多創新技術並促進競爭。RISC-V 的開放性、彈性和可擴充性有利於整體價值鏈，從晶片供應商到OEM廠商、終端裝置和消費者均可受惠。