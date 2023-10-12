華為突破美國晶片限制，推出Mate 60系列智慧機，引爆市場熱議華為的大反攻，有美國官員公開討論是否該禁止RSIC等。晶心科為RISC-V領導廠商，董事長林志明同樣也是RISC-V國際聯盟董事長，他認為，RISC-V與Arm互為競爭對手，近年來也多有消長，故上述相關討論，不排除是源自商業競爭所導致與引發的。

林志明認為，RISC-V不是產品，而是種標準，是種國際的開發標準，就像5G、WiFi等標準，若因為美國禁令，不希望美國公司參加，這對美國公司也是個大損失。

另外，記憶體與運算密不可分，在AI趨勢驅動下，林志明透露，compute in memory這種合作開始崛起。現在有某一種compute in memory的合作，簡單來說，就是在wafer(晶圓)階段，就導入memory設計，現在有客戶已經在台積電(2330)投片。