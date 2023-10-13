●美國手機晶片大廠高通（Qualcomm）周四收漲0.30%，報111.45美元。外媒報導，依據法規，高通已在周三向加州就業發展部（EDD）提交文件，披露將遣散在加州的1258名員工，相當於集團總員工人數的2.5%，其中超過750人為工程團隊。這項裁員行動將於12月13日生效。因消費性電子產品銷售疲弱不振和競爭加劇等因素，高通自去年底開始展開全球裁員行動。今年8月傳出其台灣業務將在10月裁員200人，而高通在上海的研發中心也傳出將截員20%的計畫。

●福特汽車下跌2.04%，收在12美元。該美國第二大汽車製造商旗下燃油引擎汽車部門主管Kumar Galhotra表示，集團向UAW最新提出的加薪和福利條件已經是該集團的極限，若對方執意升級罷工行動，導致生產利潤較高的組裝廠停工，對集團和車廠工人都將造成巨大衝擊。UAW主席Shawn Fain周三宣布由於談判破局，該工會已經指示福特肯塔基州卡車組裝廠的8700名工人加入罷工。該廠是福特在美國最大的生產線，也是其獲利最好的工廠之一。