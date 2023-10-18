美國傾盡全力削弱中國大陸晶片競爭，17日發布「升級版」晶片出口禁令，進一步限縮輝達、超微與英特爾等先進AI晶片皆不能銷往大陸。但大陸廠商早已提前囤貨因應，分析師也指出，這一輪禁售令意味著美國進一步遏制大陸算力發展，因此發展大陸國產GPU勢在必行。

據多家陸媒報導，其實在國產GPU突圍的道路上，部分廠商已經走出了自己的道路，不過美國這輪禁令還將多家中國GPU企業列入實體清單，其中包括摩爾線程、壁仞科技等。

據財聯社報導，大陸分析師認為，美方對大陸國產算力發展的遏制升級，連模型端的發展也會受到波及，可是同時也會激發國產晶片發展動力，加速國內大模型萬家齊放的格局出現。

大陸廠商透露，儘管未來還有很大壓力，但10月初業界就接到禁售的消息，目前已經囤了足夠的量。報導中指出，騰訊、百度等大廠由於囤貨充足，受到禁令的影響有限。

業界人士也表示，華為內部曾反映，由於顯示卡緊缺，部分友商會來找華為買卡，「華為的大部分顯卡為華為雲自用（間接供給一些終端客戶），另一部分給行業合作夥伴，如華鯤振宇等。」