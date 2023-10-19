演員黃健瑋陷入「#Me Too」風暴，被曾合作過的女演員Mia爆料「趁機性交」，Mia目前和老公分居，今(19)日她在臉書貼出一張照片，被告妨害名譽案。

演員黃健瑋遭Mia指控「趁機性交」，面對此事黃健瑋否認，態度強硬地決定交由法律處理。Mia稍早在臉書公開此事，透露要帶著「被黃健瑋趁機性交貼文所憑依據」去地檢署報到，對此，她忍不住開酸：「金鐘前夕，好樣的，是有多需要鎂光燈」。

Mia透露要帶著「被黃健瑋趁機性交貼文所憑依據」去地檢署報到。（翻攝自Mia臉書）

黃健瑋風波後神隱，老婆蔡亘晏力挺，曾在受訪時公開表示：「很好耶」、「我們其實都調適的滿不錯的，人生本來就是起起落落，很多關卡、問題、起伏，不管這個世界怎麼看，時間會給大家答案。」2人還是會在路上親親、講幹話。

蔡亘晏去年以《咒》入圍金馬獎女主角，今年再以《人選之人–造浪者》和同劇的賴佩霞、范瑞君、丁寧、陳妤一起角逐迷你劇集（電視電影）女配角獎。

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