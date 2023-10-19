年底各類活動多，台灣高鐵今（19）日宣布自11月3日至12月24日連續8個星期的每周五、周六、周日將短期增班，每周最多增開8班，共增開58班次，10月21日（周六）凌晨零時起預售車票。

高鐵公司表示，本次短期增班的加開班次主要集中在旅客旅運需求較高時段，包括：周五下午及晚間（南下2班、北上2班，共4班）；周六早上至下午（南下2班、北上1班，共3班）以及周日中午（北上1班），每周末最多加開8班次；其中，每周五晚間20：04加開的北上1562車次自台中站發車。

高鐵公司表示，持續滾動調整自由座旅客需求較高的時段及區間，11月6日（一）當周起，於周五及周日部分時段南港-台中區間車將擴大自由座至8節車廂。調整後，每周五南下17時至20時以及周日北上14時至21時，每小時都將至少有一班南港至台中區間車是8節自由座車廂。

高鐵表示，旅客可多加利用「T -EX行動購票」App、網路訂票系統或高鐵合作的便利商店等站外通路提早訂票；或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票。