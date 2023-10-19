為維護行人與機車族安全，台中市警察局烏日分局自8月16日至本月15日規畫2個月取締勤務，取締「機車闖紅燈、未兩段式左轉、未禮讓行人及行人違規」共達1741件，其中「機車未兩段式左轉」及「機車闖紅燈」各占1102及613件。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

為維護行人與機車族安全，台中市警察局烏日分局配合市警局自8月16日至本月15日規畫2個月取締勤務，針對大肚、烏日、龍井區內多段路口取締「機車闖紅燈、未兩段式左轉、未禮讓行人及行人違規」共達1741件，其中「機車未兩段式左轉」及「機車闖紅燈」各占1102及613件。

鑒於機車與行人在近期重大交通事故統計中，經常成為高肇事主因及主要的傷亡族群，台中市警察局自8月16日至10月15日止，發動台中各分局同步展開「防制機車事故精實大執法」取締機車闖紅燈、未兩段式左轉、未禮讓行人及行人違規等4項，降低交通事故發生機率。

烏日警分局針對烏日區中山路、新興路、高鐵東路、光日路，大肚區沙田路、自由路及龍井區台灣大道、向上路等路段強力取締機車闖紅燈、未兩段式左轉、未禮讓行人及行人違規等，共取締 1741件。

烏日警分局表示，4項違規中，以「機車未兩段式左轉」及「機車闖紅燈」，分別占了1102及613件，位居前二，並在烏日區高鐵與學田路口、光日路與大同街口；龍井區台灣大道與西屯路、台灣大道與遊園南路口；大肚區沙田路與平和街口等地最常發生。

烏日警分局指出，機車行駛機動性高，但因「肉包鐵」的緣故，每當發生交通事故時，總不免為當事人捏一把冷汗。其中闖紅燈及未兩段式左轉，更常成為引發機車交通事故的兩大主因；從交通事故統計分析來看，本期發生機車交通事故計發生306件，相較去年同期發生433件，大幅降低127件。

烏日警分局分局長尤啓南表示，取締只是手段，絕對不是目的，雖然本期專案執法已告一段落，烏日分局仍將秉持保護民眾用路安全，持續嚴正執法、貫徹打擊違規，確保守護交通安全與順暢。