高雄市一名66歲林姓婦人，日前因在博愛三路與至真路口斑馬線上，不顧紅燈亮起執意通行，遭到一輛直行的賓士轎車撞上，所幸僅有多處擦挫傷，並無生命危險，事後隨著事故影像曝光，網友紛紛捏了一把冷汗，直呼車主也太倒楣。

網傳影片可見，當時路口綠燈亮起，但在斑馬線前方仍是紅燈，此時女子不顧交通號誌，執意要過馬路，結果就在接近內側車道遭到一輛紅色賓士轎車擦撞倒地。

左營警分局警方表示，該起車禍發生在12日中午12時40分許，66歲林姓婦人因想趕快通過斑馬線，才沒留意路口已是紅燈亮起，就在博愛三路與至真路口斑馬線上，遭到48歲陳姓女駕駛開車擦撞，導致身體多處擦挫傷，送醫並無生命危險，事後被依違反《道路交通管理處罰條例》處以500元罰鍰；陳女沒有酒駕，但因行駛路尚未減速禮讓行人，將由交通大隊分析肇因和責任歸屬，再視情況予以舉發。

之後隨著事故畫面曝光，不少網友直呼「行人穿越馬路也要看有無來車，可憐的汽車駕駛」、「汽車駕駛真的倒楣」、「危險意識都沒有，習慣帝王條款後遺症」、「只有魔法才能戰勝魔法」、「要闖紅燈沒關係，重點是看都不看，駕駛真的很可憐，根本沒機會閃」。

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