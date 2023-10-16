今年6月30日起實施「車輛禮讓」交通新制後，若未行車未禮讓行人，將會吃上6000元罰單。但新制實施後，卻引起兩派論戰，尤其是又演變成交通阻塞最為人詬病。日前有網友在臉書《報廢公社二館》PO出一段影片，有對男女過斑馬線時悠哉慢走，還不時盯著號誌秒數，讓正在停等的10餘輛車也堵住後方來車，讓該名發文者氣得開轟，「曬X媽的恩愛！」

根據一名車主貼出的照片上，該對男女狀似恩愛走在斑馬線上，用著急慢的步伐行經，當時現場10餘輛汽機車都在等待，但兩人並未加快速度，男方甚至回頭盯著秒數，而後方車輛已經堵成一團，讓駕駛事後怒批。

照片PO後，果然引起網友又開始論戰，引發熱議，有網友表示「有的時候路人就是造成交通擁堵的原因」、「自以為在走台步，整條路都是他的伸展台」、「大家要互相，有的路人太誇張」、「行車地獄」。

不過，也有網友反批，「過個馬路要被人PO網公審，台灣到底怎麼了？明明可以過馬路的秒數還有29秒，憑什麼公審路人」、「正常行走，行人號誌燈有29秒，也走在斑馬線上又不是在跳舞，問題在哪裡」、「沒差，就等一下而已」、「我們有一天也會是行人」。