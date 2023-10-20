「爆花」蔡亘晏在電影《他馬克老闆》中，飾演臭臉女強人，雖然嚴厲但內心相當溫暖，她接受時報周刊CTWANT訪問時透露，自己私下也是藏不住情緒的人，想說什麼就會直接表達，她也把「說真話」這點搬來婚姻相處上，笑說自己跟老公黃健瑋平時也都會彼此吐槽，「不過他不太敢嫌棄我啦！」

蔡亘晏對老公黃建瑋的相處模式就是直接誠實。（圖／取自蔡亘晏臉書）

爆花坦承，她自己有什麼情緒都會寫在臉上，藏都藏不住，認為人生中一定要學會誠實面對自己，知道自己缺點去改進，而不是選擇視而不見或是不願面對，「我覺得對自己誠實最重要，夠誠實才能面對生活的缺點跟挫折，我很怕身邊的人都不敢跟我說真話，這樣就會活在虛假的世界裡，很可怕。」同樣地，她也希望身邊的親朋好友都能坦承說實話，而老公黃健瑋就是在旁扮演督促她的角色。

聽著蔡亘晏敘述與黃健瑋說話的方式，曾國城覺得十分驚訝。（圖／侯世駿攝）

爆花舉例，有次黃健瑋到俄羅斯學習俄羅斯武術，回家後難掩失落，感嘆自己的程度不夠有所極限，跟真正厲害的大師比起來是望塵莫及，當時爆花聽了，淡淡說一句：「有什麼好沮喪，本來就沒那麼好啊！煩惱這個幹嘛？你要學著接受自己啊！」超直接的口氣讓當天一同受訪的曾國城聽到驚訝地瞪大眼，爆花趕緊解釋：「我們很常吐槽對方，不太會傷到彼此，他已經被我訓練好了啦！」曾國城立刻笑回：「你確定？」

曾國城認為婚姻經營之道都要以愛為出發點，要懂得對方是出於好意。（圖／侯世駿攝）

而曾國城被問起婚姻經營之道，他表示夫妻間共同生活，比起愛情更像是生命共同體，很多夫妻檔為了關係和諧，會選擇忍耐，但忍耐久了就爆發，最後選擇分開也不見得關係好。他自己也認為夫妻間「能夠說真話」相當重要，但前提是雙方都知道對方是好意，笑喊：「一切都是以愛為出發點，沒有人喜歡被挑剔的，就連狗都討厭。」彼此要懂得包容理解，才不會覺得老是被另一半嫌棄。

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