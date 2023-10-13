阮經天以《周處除三害》再度入圍金馬影帝，奪獎呼聲極高。（圖／趙文彬攝）

40歲阮經天以《周處除三害》再度入圍金馬影帝，他在片中飾演惡徒陳桂林，展現張狂又瘋癲的一面，然而私下的他，早已走過先前的感情跟工作風波，又因該片跟斷聯10年的恩師李烈和解，可以說是跟片中一樣，成為了「新造的人」。不過他接受時報周刊CTWANT專訪時透露，拍攝過程他為了謝瓊煖，一度對擔任監製的李烈有些埋怨，還特地把李烈拉到一旁談話。

阮經天跟謝瓊煖有多場對手戲，兩人在片中關係既是恩人又互相牽絆，阮經天透露，他跟謝瓊煖感情很好，在片場常會主動找謝瓊煖聊天，然而某天一幕重頭戲，他卻找不到謝瓊煖，直到正式拍攝時，他一見到謝瓊煖理了個大平頭現身，瞬間就眼淚止不住，「瓊煖姊就為了那一場戲去剃頭，我那時候有點不高興，還跑去跟烈姊說，妳這樣太殘忍了。」

王淨、阮經天在《周處除三害》中有曖昧情愫。（圖／一種態度電影提供）

李烈當下跟阮經天解釋，她一定尊重演員意願，是謝瓊煖希望能幫助阮經天入戲，主動希望剃頭，而且要求不要提前告知，這份心意讓第一時間看到謝瓊煖平頭的阮經天、李李仁都直呼想落淚，阮經天更大讚：「瓊煖姊隔天就頂著頭去走金鐘（紅毯）了，我覺得她那時候超辣！如果這不是女權，什麼才是女權！」

片中阮經天飾演的陳桂林，跟王淨有曖昧不清的情誼，也讓電影裡的惡徒多了幾分柔情。阮經天跟王淨性格都相當感性，兩人私下也常互開玩笑展現好交情，阮經天笑說王淨最真的就是性格，私下沒在假裝也沒在演戲，更故意鬧王淨：「她性格很真，但最假的可能就臉。」玩笑話惹得王淨當場認真起來，頻推鼻子證明自己臉不假，並激動大喊：「屁勒，我的臉很真！我才不動臉！我全臉都是真的！這個一定要寫出來。」激動澄清模樣逗得全場哈哈大笑，玩笑話也證明兩人的好交情。

阮經天開玩笑說王淨個性比臉真，惹得王淨立刻強調自己的臉完全沒動過。（圖／趙文彬攝）

王淨透露自己有時也會像片中許多角色一般，靠著逞強證明自己，甚至是嘴巴動得比腦還快，「就情緒來的時候，會逞一時口舌之快，但事後會回想起來會覺得沒必要。」她說自己時常會跟阮經天和李李仁兩位前輩請教，「我跟天哥聊過很多，很多都是自我情緒這種的。」

而同是過來人的阮經天也一改先前不正經的玩笑話，感性表示：「小淨是少數圈內很真實的人，現實生活中完全不演的人很少，當看到她因為一些事情在鬧小情緒的時候，有時候會覺得很心疼，覺得自己都經歷過，但還是要讓她先處理完情緒。」

因為容易受情緒影響，王淨坦言時常會找阮經天和李李仁兩位前輩聊天請教。（圖／趙文彬攝）

阮經天就坦承，自己彷彿就像片中的「陳桂林」，從年輕的張狂到到中間經歷挫折跟教訓，一定會有想證明自己卻受挫的時候，或是鬧情緒的時候。那麼身為前輩有給王淨什麼建議嗎？阮經天誠懇地表示：「建議嗎？就是誠實吧！想生氣就生氣啊！但你要對自己的行為負責，做任何事情都會回饋到自己身上，自己想好就好。」也是他踏入演藝圈以來的深刻體悟。